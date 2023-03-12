Демонстранты в Берне требовали от властей прекратить антироссийские санкции

Берн, , 01:45 — REGNUM В столице Швейцарии Берне прошла демонстрация, участники которой призвали власти страны к соблюдению политики нейтралитета, в том числе по отношению к событиям на Украине, сообщает 11 марта газета Berner Zeitung.

Протест Nathan Keirn

Акция прошла на главной городской площади, где находятся здания правительства и парламента. В ней приняло участие от двух до трёх тысяч человек.

Одним из организаторов демонстрации выступило движение Mass-Voll, которое заявило, что акция не проводится против Украины либо против России. «Мы выступаем за человечество и за мир между всеми народами», — говорится в сообщении Mass-Voll.

В ходе демонстрации звучал призыв «к немедленному прекращению санкций против России и возвращению Швейцарии к 100%-му нейтралитету».

Напомним, что швейцарское правительство и швейцарские банки присоединились почти ко всем санкциям против России. В частности, были заморожены российские финансовые активы, находящиеся на территории Швейцарии.

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