Копенгаген, 16 марта, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Правительство Дании не даст разрешения Москве принять участие в расследовании диверсии на «Северных потоках». Об этом, как передаёт издание Local Denmark, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

По его словам, в Дании, Швеции и Германии соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять.

«Мы сказали русским, что проведем тщательное расследование», — сказал глава внешнеполитического ведомства, уточнив, что власти объявят о результатах расследования по его завершению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что датские власти предложили российской стороне подождать в ответ на просьбы по обследованию магистральных трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» на наличие взрывчатки.