Путин рассказал о неопределённом ответе Дании на просьбу обследовать «Северные потоки»

Москва, , 23:03 — REGNUM Датские власти предложили российской стороне подождать в ответ на просьбы по обследованию магистральных трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на наличие взрывчатки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

Он рассказал об обращении к представителям власти Дании о совместной работе по этому вопросу. Предлагалось обследовать магистрали с привлечением международных экспертов. В случае обнаружения возле трубопроводов взрывного устройства, предлагалось его обезвредить.

«Но ответ, как я уже сказал, был неопределенным. Если просто сказать — никакого ответа. Сказали, что надо ждать», — отметил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, он также сказал, что у газопровода «Северный поток» есть будущее, если у западных партнёров возродится инстинкт национального интереса. Путин подчеркнул, что теоретически магистрали возможно восстановить, но на это потребуется время и деньги.