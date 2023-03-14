Путин: в Дании отказались проверять безопасность «Северных потоков»
Москва, 14 марта 2023, 23:03 — REGNUM Датские власти предложили российской стороне подождать в ответ на просьбы по обследованию магистральных трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на наличие взрывчатки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Он рассказал об обращении к представителям власти Дании о совместной работе по этому вопросу. Предлагалось обследовать магистрали с привлечением международных экспертов. В случае обнаружения возле трубопроводов взрывного устройства, предлагалось его обезвредить.
Как сообщало ИА REGNUM, он также сказал, что у газопровода «Северный поток» есть будущее, если у западных партнёров возродится инстинкт национального интереса. Путин подчеркнул, что теоретически магистрали возможно восстановить, но на это потребуется время и деньги.