Москва, 14 марта 2023, 23:03 — REGNUM Датские власти предложили российской стороне подождать в ответ на просьбы по обследованию магистральных трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на наличие взрывчатки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Место разрушения газопровода «Северный поток»
Место разрушения газопровода «Северный поток»
Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

Он рассказал об обращении к представителям власти Дании о совместной работе по этому вопросу. Предлагалось обследовать магистрали с привлечением международных экспертов. В случае обнаружения возле трубопроводов взрывного устройства, предлагалось его обезвредить.

«Но ответ, как я уже сказал, был неопределенным. Если просто сказать — никакого ответа. Сказали, что надо ждать», — отметил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, он также сказал, что у газопровода «Северный поток» есть будущее, если у западных партнёров возродится инстинкт национального интереса. Путин подчеркнул, что теоретически магистрали возможно восстановить, но на это потребуется время и деньги.