Москва, 16 марта, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин согласился с предложением проработать социальную ипотеку для преподавателей, работающих в сфере среднего профобразования. Об этом он заявил 15 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

По его словам, в России в сфере подготовки специалистов среднего звена работает порядка 500 тысяч человек, при этом средний уровень зарплаты в этой сфере является не самым высоким, в среднем примерно 47 тысяч рублей в месяц.

«Поэтому, конечно, для этой категории преподавателей, а нам здесь нужны квалифицированные люди, социальная ипотека была бы важна», — заявил он, добавив, что этот вопрос нужно проработать.

Как передавало ИА REGNUM, ответственный бизнес не отделяет себя от своего региона и населенного пункта, а направляет средства в вузы, школы и другие соцобъекты. Он также предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний России.