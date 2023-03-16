Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний России
Москва, 16 марта 2023, 15:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний России. С такой инициативой он выступил 15 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Глава государства предложил первых лауреатов этой премии наградить уже в 2024 году в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Как передавало ИА REGNUM, Путин также заверил, что государство будет всячески поддерживать ответственный бизнес, которому важны долгосрочная репутация и доброе имя, а также поддержка своих работников.