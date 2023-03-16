Москва, 16 марта, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Профицит торгового баланса России в $332 млрд в 2022 году является «хорошей музыкой». Об этом 16 марта заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства сообщил, что профицит торгового баланса в 2022 году составил $332 млрд, что на 70% больше, чем годом ранее.

«Мы с вами находится в Доме музыки, вот такая хорошая музыка», — сказал Путин, имея в виду, что съезд РСПП проходит в Московском международном Доме музыки (ММДМ).

Президент добавил, что в целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% — до $850 млрд, в том числе экспорт увеличился на 19,9%, а импорт сократился на 11,7%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что во втором квартале 2023 года ожидается существенный рост ВВП.