Путин анонсировал рост ВВП во втором квартале года
Москва, 16 марта 2023, 14:34 — REGNUM Во втором квартале 2023 года ожидается существенный рост ВВП, заявил 16 марта в ходе выступления на пленарном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей президент Владимир Путин.
В экономике набирают силы позитивные тенденции, сказал президент.
По итогам марта 2023 года инфляция составит около 4%, отметил глава государства.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что по итогам 2023 года ожидается рост ВВП.