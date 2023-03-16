Москва, 16 марта, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Кремль своевременно сообщит о визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Об этом 16 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Своевременно сообщим», — сказал Песков в ответ на вопрос о сроках визита китайского лидера.

Напомним, 13 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Си Цзиньпин планирует приехать с визитом в Москву на следующей неделе.

14 марта Песков отметил, что обычно такие визиты анонсируются одновременно по взаимной договорённости сторон.