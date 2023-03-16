Замминистра обороны РФ обсудил с представителем структуры ВС США ситуацию с американским БПЛА

Москва, , 00:07 — REGNUM Стало известно о беседе по телефону первого заместителя министра обороны России Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединённых Штатов Америки Марком Милли. Разговор между генералами состоялся 15 марта, сообщили в Министерстве обороны России.

Валерий Герасимов Минобороны РФ

В ходе обсуждения поднималась тема инцидента с американским беспилотником, следует из информации ведомства. Телефонная встреча между представителями американской и российской оборонных структур стала развитием переговоров по этому вопросу.

Ранее инцидент уже обсудили министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки США проводить разведку в Чёрном море возле российских границ российская сторона рассматривает как провокацию, заявил в ходе разговора Шойгу. Он также констатировал усиление американцами разведывательной деятельности, направленной против интересов России.