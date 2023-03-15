Москва, , 17:39 — REGNUM В Аравийском море начались совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана, сообщили 15 марта в Минобороны РФ.

Военно-морские учения © Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«В акватории Аравийского моря в районе порта Чахбехар Исламской Республики Иран стартовало трехстороннее военно-морское учение «Морской пояс безопасности-2023», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что на первом этапе учения моряки на картах отработают розыгрыш эпизодов учения по практическим действиям на море, а также проведут инструктажи и тактические летучки.

В ходе морского этапа, который состоится с 16 по 17 марта, участники отработают формирование межнационального отряда боевых кораблей, а также совместное маневрирование и выполнят артиллерийские стрельбы днем и ночью.

Как сообщало ИА REGNUM, совместные учения пройдут в соответствии с договоренностями вооруженных сил России, Китая, Ирана и других стран.

Ранее в Кремле заявили, что диалог России и Китая продолжается, он носит партнёрский, дружественный характер, и эти отношения важны для обеих стран.