Песков: отношения России и Китая носят стратегический характер, они важны для обеих сторон

Москва, , 13:24 — REGNUM Диалог России и Китая продолжается, он носит партнёрский, дружественный характер, и эти отношения важны для обеих стран. Об этом 14 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, российско-китайский диалог носит стратегический характер.

«Он будет продолжаться, отношения многоплановые, важны для обеих сторон и обе стороны с большим вниманием относятся к теме дальнейшего развития этих отношений», — заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов о состоянии российско-китайских отношений.

Журналисты также поинтересовались, о дате визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Песков ответил, что обычно такие визиты анонсируются одновременно по взаимной договоренности сторон.

«Своевременно проинформируем», — добавил политик, отметив, что каждое общение лидеров двух государств является дополнительным импульсом для активизации взаимодействия по самым различным вопросам.

Как передавало ИА REGNUM, власти США призывают председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина к прямому общению с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что продвижение инфраструктуры Североатлантического альянса в Азию делает серьёзную заявку на конфронтацию на долгие годы.