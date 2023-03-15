Bloomberg: три страны ЕС предложили снизить потолок цен на нефть из России

Вашингтон, , 16:53 — REGNUM Три страны Европейского Союза призвали снизить верхний предел цен на нефть из России. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источник.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Литва, Эстония и Польша предложили снизить потолок цен на нефть с 60 до 51,45 долларов за баррель.

Как передавало ИА REGNUM, ранее помощник американского министра финансов по экономической политике Бен Харрис заявил, что власти США и ЕС проведут в марте обзор работы механизма потолка цен на нефтепродукты из России.