Вашингтон, 14 марта, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов и Европейского союза проведут в марте обзор работы механизма потолка цен на нефтепродукты из России. Об этом 14 марта сообщил помощник американского министра финансов по экономической политике Бен Харрис.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

По его словам, ЕС уведомил Международное энергетическое агентство о своих планах пересмотреть предельную цену на российские нефтепродукты в текущем месяце. Харрис уточнил, что Брюссель может понизить лимит на пять долларов.

«Таким образом, если рыночная цена составляет $50, то это означает скидку в $2 или $3. Это были европейские обязательства», — сказал Харрис, выступая в Американском предпринимательском институте.

Представитель американского министерства финансов напомнил, что ранее Вашингтон взял на себя обязательство рассмотреть вместе с остальными странами — членами «Большой семерки» лимит цен на нефть. Бен Харрис добавил, что в настоящее время Соединённые Штаты ждут от Международного энергетического агентства оценки лимита.

На прошлой неделе помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявила, что страны — участницы G7 («Большой семерки») собираются в марте пересмотреть потолок цен на российскую нефть.