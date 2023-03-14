ЕС намерен снизить ценовой потолок для нефти из России
США и Евросоюз могут снизить потолок цен на нефтепродукты из России на пять долларов
Вашингтон, 14 марта, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов и Европейского союза проведут в марте обзор работы механизма потолка цен на нефтепродукты из России. Об этом 14 марта сообщил помощник американского министра финансов по экономической политике Бен Харрис.
По его словам, ЕС уведомил Международное энергетическое агентство о своих планах пересмотреть предельную цену на российские нефтепродукты в текущем месяце. Харрис уточнил, что Брюссель может понизить лимит на пять долларов.
«Таким образом, если рыночная цена составляет $50, то это означает скидку в $2 или $3. Это были европейские обязательства», — сказал Харрис, выступая в Американском предпринимательском институте.
Представитель американского министерства финансов напомнил, что ранее Вашингтон взял на себя обязательство рассмотреть вместе с остальными странами — членами «Большой семерки» лимит цен на нефть. Бен Харрис добавил, что в настоящее время Соединённые Штаты ждут от Международного энергетического агентства оценки лимита.
На прошлой неделе помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявила, что страны — участницы G7 («Большой семерки») собираются в марте пересмотреть потолок цен на российскую нефть.