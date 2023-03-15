Москва, 15 марта, 2023, 14:41 — ИА Регнум. В России выделяется достаточно средств на гособоронзаказ и предприятия оборонно-промышленного комплекса, они должны тратиться рационально. Об этом 15 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Пресс-служба Кремля Президент РФ Владимир Путин

«Особое внимание прошу уделить надзору за законностью в сфере оборонно-промышленного комплекса», — сказал Путин.

Он отметил, что нужно постоянно держать в поле зрения вопросы своевременного выполнения обязательств по поставкам вооружений, боеприпасов, техники, экипировки для нужд спецоперации. Также, по его словам, необходимо следить за чёткой реализацией всех заданий гособоронзаказа, эффективным использованием бюджетных ресурсов.

Глава государства подчеркнул, что средства на ОПК выделяются в достаточном объёме. Причём это делается не в ущерб другим направлениям деятельности. Но при этом деньги должны тратиться рационально и в строгом соответствии с законом.

Президент добавил, что прокуратура должна вести надзорное сопровождение модернизации предприятий ОПК, в том числе наращивания мощности дополнительного объёма вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода заявил, что дефицит кадров в оборонно-промышленном комплексе мешает выполнять гособоронзаказ.