Путин: дефицит кадров в оборонно-промышленном комплексе мешает выполнять гособоронзаказ

Улан-Удэ, , 16:43 — REGNUM Дефицит кадров в оборонно-промышленном комплексе мешает выполнять гособоронзаказ. Об этом 14 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.

Владимир Путин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мешает, да. Но вы знаете, если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться», — сказал Путин, отвечая на вопрос, мешает ли дефицит кадров выполнять гособоронзаказ.

По его словам, когда что-то мешает, надо работать над решением этих проблем и преодолевать их.

Глава государства добавил, что сейчас многие предприятия работают практически в три смены и испытывают нехватку специалистов.

Он отметил, что в этом вопросе должны быть реализованы несколько направлений. В частности, уровень заработной платы должен быть привлекательным. Кроме того, нужно решать жилищные вопросы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин в ходе рабочей поездки в Бурятию осмотрел Улан-Удэнский авиационный завод, специализирующийся на производстве вертолётов.