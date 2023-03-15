Савельев: правительство России выделило 300 млрд рублей на выкуп самолётов из лизинга

Москва, , 12:39 — REGNUM Самолёты, которые имеются у российских авиакомпаний, можно поддерживать в состоянии лётной годности еще порядка десяти лет. Об этом 15 марта заявил министр транспорта России Виталий Савельев на расширенном заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Гражданские самолеты Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, средний возраст парка импортных и отечественных самолетов в России — 15 лет, в связи с этим поддержание их лётной годности можно обеспечить ещё около десяти лет, у Минпромторга России есть время на разработку новых моделей самолётов.

Он также сообщил, что правительство России направило порядка 300 млрд рублей для выкупа самолётов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей.

«Мы пытаемся выкупить самолёты у иностранных лизингодателей, мы хорошо понимаем этот вопрос», — уточнил он, добавив, что на эти средства «Аэрофлот» уже смог выкупить десять самолётов.

Как передавало ИА REGNUM, министр также сообщил, что авиакомпании России не прибегают к практике разборки самолётов на запчасти.