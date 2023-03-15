Савельев заявил, что в России не ведется полной разборки самолетов на запчасти

Москва, , 12:17 — REGNUM Российские авиакомпании не практикуют полную разборку самолетов на запчасти («каннибализацию»), заявил 15 марта на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры министр транспорта Виталий Савельев.

Работники аэропорта во время обслуживания самолета ©Юрий Смитюк/ТАСС

Ремонтные работы ведутся в обычном режиме, все самолеты обеспечиваются сертифицированными запчастями, сказал министр.

Парк российских авиакомпаний в настоящее время насчитывает 1297 единиц, в том числе 1167 пассажирских самолетов, добавил Савельев.

Ранее генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что компания сможет использовать самолеты Boeing и Airbus еще более семи лет.