Москва, 14 марта, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Датские власти предложили российской стороне подождать в ответ на просьбы по обследованию магистральных трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» на наличие взрывчатки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

Он рассказал об обращении к представителям власти Дании о совместной работе по этому вопросу. Предлагалось обследовать магистрали с привлечением международных экспертов. В случае обнаружения возле трубопроводов взрывного устройства предлагалось его обезвредить.

«Но ответ, как я уже сказал, был неопределенным. Если просто сказать — никакого ответа. Сказали, что надо ждать», — отметил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, он также сказал, что у газопровода «Северный поток» есть будущее, если у западных партнёров возродится инстинкт национального интереса. Путин подчеркнул, что теоретически магистрали возможно восстановить, но на это потребуются время и деньги.