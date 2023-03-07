Представитель минфина США Розенберг: страны G7 в марте пересмотрят потолок цен на нефть из России

Хьюстон, США, , 23:59 — REGNUM Страны — участницы G7 («Большой семерки») собираются в марте пересмотреть потолок цен на российскую нефть, заявила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг 7 марта на международной конференции CERAWeek в американском городе Хьюстон (штат Техас).

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем она не стала отвечать на вопрос о том, надеется ли Вашингтон на то, что введение такого ценового потолка повлияет на решение РФ в отношении конфликта с Украиной. Розенберг также не смогла прокомментировать вопрос о том, фиксируют ли США дисбаланс спроса и предложения на нефтяном рынке после введения предельного уровня цен на российское сырье.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал ЕС в течение марта принять решение о снижении уровня ценового ограничения на нефть из России до $30 за баррель.

7 марта представитель США по энергетике Амос Хохштейн заявил, что введенный G7 и союзниками потолок цен на российскую нефть «работает хорошо».