Лавров: продвижение НАТО в Азию делает серьёзную заявку на конфронтацию на долгие годы

Москва, , 11:51 — REGNUM Продвижение инфраструктуры Североатлантического альянса в Азию делает серьёзную заявку на конфронтацию на долгие годы, заявил 14 марта глава МИД России Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © Александр Щербак/ТАСС

«Англосаксонский мир с созданием блоковых структур типа AUKUS, с продвижением натовской военной инфраструктуры в Азии делает серьезную заявку на конфронтацию на долгие годы», — заявил Лавров.

Дипломат добавил, что не представляет, как «великие азиатские цивилизации просто возьмут под козырек, как, к огромному сожалению, взял Евросоюз, и будут послушно выполнять замыслы Вашингтона и других англосаксонских коллег».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что стратегия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе является попыткой создать новую версию НАТО.