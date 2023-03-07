МИД Китая: стратегия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе направлена на создание нового НАТО

Пекин, , 08:06 — REGNUM Стратегия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) является попыткой создать новую версию НАТО, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган 7 марта в ходе пресс-конференции.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава ведомства отметил, что деятельность Вашингтона фактически ведет к конфронтации. Вместе с тем он подчеркнул, что планы США, направленные на сдерживание Китая, «обречены на провал».

Министр также заявил, что АТР не должен превращаться в шахматную доску, на которой разворачивается геополитическое противостояние. Кроме того, Цинь Ган призвал не развязывать в Азии конфликтов, в том числе напоминающих украинский кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре министр обороны Китая Вэй Фэнхэ по итогам встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что США несут ответственность за напряженное состояние китайско-американских отношений.