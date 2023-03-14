Москва, 14 марта, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Продвижение инфраструктуры Североатлантического альянса в Азию делает серьёзную заявку на конфронтацию на долгие годы, заявил 14 марта глава МИД России Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.

Александр Щербак/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Англосаксонский мир с созданием блоковых структур типа AUKUS, с продвижением натовской военной инфраструктуры в Азии делает серьезную заявку на конфронтацию на долгие годы», — заявил Лавров.

Дипломат добавил, что не представляет, как «великие азиатские цивилизации просто возьмут под козырек, как, к огромному сожалению, взял Евросоюз, и будут послушно выполнять замыслы Вашингтона и других англосаксонских коллег».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что стратегия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе является попыткой создать новую версию НАТО.

Ранее Лавров заявил, что даже сейчас, «в период ожесточенной гибридной войны» против Запада, Россия не вынуждает страны мира занимать ту или иную позицию по международным вопросам, поскольку не считает себя «исключительной», не требует выполнять свои «приказы», отметил Лавров.

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