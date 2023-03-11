Банк, являвшийся крупнейшим кредитором бизнеса в Кремниевой долине, разорился за двое суток

Санта-Клара, США, , 05:59 — REGNUM Финансовые органы штата Калифорния официально объявили о банкротстве одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank, сообщает 10 марта CNN.

Штаб-квартира Silicon Valley Bank. Калифорния Coolcaesar

Для того, чтобы разориться, 16-му по величине банку США и одному из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины, понадобилось менее 48 часов.

9 марта банк объявил о неудачно проведённой операции с ценными бумагами и о выпуске для компенсации потерь дополнительных акций на $2,25 млрд. Консалтинговые агентства настоятельно порекомендовали вкладчикам снять средства со счетов банка. В результате произошёл настолько быстрый отток капиталов, что уже утром 10 марта Департамент финансовой защиты Калифорнии вынужден был объявить о банкротстве банка.

В настоящее время банк передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Оставшиеся средства используются для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами.

Несмотря на второе в истории США и крупнейшее после кризиса 2008 года финансовое банкротство, федеральные власти отреагировали на событие довольно сдержанно.

Председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз заявила, что банковская система США сейчас является принципиально иной, чем 10 лет назад, и обладает всей необходимой устойчивостью.

Напомним, что Silicon Valley Bank был создан в 1983 году. Он специализировался на кредитовании высокотехнологичных компаний, финансировании частных инвестиционных фондов, инвестирующих в высокие технологии, и организаций, ведущих венчурный бизнес.

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