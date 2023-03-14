Москва, 14 марта, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации.

Цитата из видео РСЗО «Торнадо-Г»

Отмечается, что артиллеристы ЗВО в ходе проведения спецоперации поддерживая наступательные действия российских мотострелковых и танковых подразделений, ежедневно наносят массированные удары по позициям ВСУ.

Средствами артиллерийской разведки и расчётами БПЛА были вскрыты командные пункты, узлы связи и склады ВСУ, отметили в оборонном ведомстве.

«Координаты указанных целей были переданы артиллеристам, и батарея РСЗО «Торнадо-Г» осуществила выдвижение, заняла огневую позицию и нанесла удар по выявленным огневым позициям и объектам ВСУ», — сообщили в Минобороны.

После отработки огневой задачи расчёты «Торнадо-Г» сменили огневую позицию, поскольку они никогда не работают на одной позиции дважды, никогда не уводят машины в одно и тоже укрытие, добавили в ведомстве.

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