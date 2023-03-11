Москва, , 19:53 — REGNUM Минобороны РФ показало работу российских самоходных пушек «Гиацинт-С» в зоне специальной военной операции (СВО). Видеозапись опубликована в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С» © Евгений Биятов/РИА Новости

«В течение минуты они делают по 5-6 выстрелов по цели, после чего меняют огневые позиции», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что российские артиллеристы применяют 152-мм самоходные пушки в качестве «кочующих» орудий для ударов по огневым точкам и укрепленным позициям вооруженных сил Украины (ВСУ). Корректирование огня осуществляют разведгруппы с помощью беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны РФ показало кадры, на которых командир батареи с позывным Амур рассказывает, как «кочующий» расчет РСЗО «Торнадо-Г» уничтожил наблюдательный пост ВСУ.