Москва, , 00:28 — REGNUM Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба не полетел с командой на четвертьфинальный матч Пути регионов FONBET Кубка России с тольяттинским «Акроном» в Жигулёвск. Об этом написал в телеграм-канале журналист Иван Карпов.

Артём Дзюба Дарья Антонова © ИА REGNUM

34-летнему нападающему решили дать отдых перед матчем 20 тура РПЛ против «Краснодара».

Также в клубе опасаются, что Дзюба может травмироваться на искусственном поле в Жигулёвске.

Матч «Акрон» — «Локомотив» состоится 14 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, Артём Дзюба оформил хет-трик в выездном матче с «Ростовом» в 18-м туре РПЛ.