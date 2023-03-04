Дзюба своим дебютным хет-триком принёс уверенную победу «Локомотиву» в матче с «Ростовом»

Москва, , 22:35 — REGNUM Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба оформил хет-трик в выездном матче с «Ростовом» в 18-м туре РПЛ.

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Встреча в итоге закончилась со счётом 3:1 в пользу «Локомотива».

Дзюба в феврале 2023 года подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 4 марта состоялся его дебют за железнодорожников в чемпионате России.

После гола в первом тайме 34-летний Дзюба поразил ворота хозяев на 57-й минуте. Для форварда этот гол стал 150-м в рамках чемпионатов России.

В последний раз 34-летний футболист забивал три мяча в игре РПЛ с «Пари НН» (5:1) в ноябре 2021 года. Тогда он играл за «Зенит».

Как сообщало ИА REGNUM, Артём Дзюба заявил, что является патриотом своей страны и полностью поддерживает президента России Владимира Путина.