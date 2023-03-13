Москва, 13 марта, 2023, 22:43 — ИА Регнум. Министру экономики Сербии Раде Басту следовало бы высказаться против давления США на его страну, а не за введение санкций в отношении России. Такое мнение высказала в своём телеграм-канале официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Глава сербского ведомства констатировал, что давление на Сербию становится невыносимым и на этом основании предложил ввести ограничения в отношении РФ.

Захарова назвала позицию Баста странной и напомнила, что Россия всегда уважала Сербию и её народ. Представитель российского МИД также выразила уверенность, что после введения санкций давление Вашингтона на Белград «не закончится, а лишь усилится».

«Какая-то странная позиция: давит на Сербию Америка, а сербский министр призывает выступить против России. Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну?» — написала Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Раде Баста призвал правительство Сербии и всех министров высказаться по эвопросу введения санкций в отношении России. Он отметил, что Белград находится «под огромным давлением» со стороны Запада из-за того, что не присоединяется к санкциям.