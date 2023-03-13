Москва, 13 марта, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Россия не возражает против продления зерновой сделки, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Mid.ru Сергей Вершинин

По его словам, Москва не возражает против очередного продления «Черноморской инициативы» после истечения 18 марта её второго срока. Вершинин добавил, что российская сторона готова продолжить зерновую сделку, однако только на 60 дней.

«Наша дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального — не на словах, а на деле — прогресса в том, что касается экспорта из России на мировой рынок, так, как это обсуждалось первоначально», — сказал дипломат журналистам.

Ранее глава министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в стране уверены в том, что стороны в ближайшее время возобновят реализацию зерновой сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, расширение партнерства России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудил в ходе консультации в Джакарте с госсекретарём (в ранге заместителя министра) МИД Королевства Камбоджа Кунг Пхоаком заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.