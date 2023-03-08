Джакарта, , 16:26 — REGNUM Расширение партнерства России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудил 8 марта в ходе консультацией в Джакарте с госсекретарём (в ранге заместителя министра) МИД Королевства Камбоджа Кунг Пхоаком заместитель Министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи.

ASEAN © Xu Qin/Global Look Press

«8 марта в Джакарте состоялись консультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А. Ю. Руденко с государственным секретарём (в ранге заместителя министра) Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа Кунг Пхоаком», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главной темой консультаций с Камбоджей, являющейся в данный момент выполняющей функции координатора диалога АСЕАН, стали «вопросы углубления российско-асеановского стратегического партнерства с учетом его пятой годовщины, отмечаемой в этом году».

Кроме того, указывается, что также были определены дальнейшие шаги по развитию взаимодействия отраслей и улучшение его организационно-правовой базы, при этом стороны особенно обратили внимание таким сферам, как наука и технологии, энергетика, гуманитарная сфера, цифровая трансформация, борьба с терроризмом и транснациональной преступностью.

Помимо того, стороны обменялись мнениями по актуальной проблематике региона и подтвердили свою нацеленность на консолидацию совместных усилий в продвижении интеграционных процессов на евразийском пространстве с участием ШОС, АСЕАН и ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что объёмы финансовой помощи, оказываемой международными донорами наименее развитым странам, не должны снижаться.