Москва, 13 марта, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение о том, действительно ли председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Москву на следующей неделе.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

«Сейчас мне нечего сказать по этой теме», — сказал Песков.

По его словам, объявление об официальных зарубежных визитах, как правило, осуществляется синхронно, по взаимной договорённости.

Он добавил, что, когда такая готовность будет, Кремль сообщит журналистам.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Си Цзиньпин планирует приехать с визитом в Москву на следующей неделе.