Анкара, 13 марта, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Встреча представителей МИД России, Ирана, Сирии и Турции состоится в Москве с 15 по 16 марта. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

На прошлой неделе заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов сообщал о возможных переговорах по урегулированию ситуации в Сирии с участием Турции и Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция не раскрывает коммерческих подробностей соглашений с Россией по газу, при этом Москва является надёжным партнёром Анкары в вопросе поставок.