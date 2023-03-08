Москва, , 18:00 — REGNUM На будущей неделе, вероятно, состоятся переговоры по урегулированию ситуации в Сирии с участием Турции и Ирана, заявил 8 марта заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, встреча, как предполагается, пройдёт в Москве. Пока нет подтверждения со стороны Ирана и Сирии. В переговорах примут участие заместителей глав МИД четырёх стран.

«Мы уже всех пригласили, — цитирует Богданова ТАСС. — С турецкими коллегами мы договорились уже, но ждём ответов от сирийцев и иранцев, насколько это удобно для них».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня аналогичное заявление сделал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. В Анкаре пояснили, что это будут технические переговоры по обсуждению организации будущей встречи глав МИД.

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