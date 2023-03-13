Reuters: Си Цзиньпин планирует на следующей неделе приехать в Москву и встретиться с Путиным

Москва, , 11:22 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин планирует приехать с визитом в Москву уже на следующей неделе. Об этом 13 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что китайский лидер намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Других подробностей в материале не приводится.

Напомним, 30 декабря Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву во время переговоров по видеосвязи. Тогда лидеры двух стран подвели итоги отношений в 2022 году и наметили планы на 2023-й.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР.