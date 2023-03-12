Вашингтон, 12 марта, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Использование Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» вновь вызвало тревогу по поводу «изощрённого арсенала Кремля», имеющего трудно перехватываемое оружие, отсутствующее у США и их союзников, говорится в статье «Гиперзвуковой ракетный удар России по Украине подчёркивает уязвимость Запада» для The Washington Post.

Андрей Станавов/РИА Новости Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Тот факт, что Россия применила «Кинжал» в зоне боевых действий, усиливает давление на Вашингтон по мере того, как разгорается гонка гиперзвуковых вооружений. При этом США предстоит догнать и Россию, и Китай, говорится в статье.

Авторы материала отмечают, что США, хотя и отстают, всё же спешат догнать Россию и Китай и строят защиту от гиперзвукового оружия.

Бюджетная заявка Пентагона на гиперзвуковые исследования составляет $4,7 млрд долларов в 2023 году (по сравнению с $3,8 млрд в 2022 году), в то время как Агентство противоракетной обороны США запросило $225,5 млн на гиперзвуковую защиту, говорится в статье.

Издание, ссылаясь на экс-заместителя американского министра обороны по исследованиям и разработкам Майкла Д. Гриффина, утверждает, что у Пентагона оборонительный потенциал против гиперзвуковых ракет появится не ранее середины 2020-х годов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта Минобороны РФ распространило информацию о поражении ключевых элементов инфраструктуры ВСУ «ударом возмездия». Удары гиперзвуковым «Кинжалом» стали ответом Киеву на террористические нападения в Брянской области.