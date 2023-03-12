Кишинёв, , 15:54 — REGNUM В столице Молдавии произошли столкновения между полицией и протестующими. Сотрудники правоохранительных органов преградили путь многотысячной колонне на главную площадь города, сообщает ТАСС.

Акция протеста в Кишиневе 12 марта © Вениамин Демидецкий/ТАСС

Сообщается, что демонстранты скандировали «Долой диктатуру», «Долой Майю Санду». Манифестантам, минуя кордоны спецназа, удалось приблизиться к зданию парламента, резиденции президента и правительству. Участники акции протеста обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен, рекордной за последние 20 лет инфляцией, которая составила 30% по итогам 2022 года.

В результате акции протеста сотрудники полиции задержали 54 демонстранта, среди которых 21 несовершеннолетний. По данным полиции, задержанные вели себя «подозрительно», у них обнаружены также «запрещенные предметы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Молдавии сотрудники полиции не пропустили колонну протестующих, следовавших с места проведения согласованного антиправительственного митинга возле здания парламента.