Протестующие в Кишинёве сменили место проведения протестного митинга из-за действий полиции

Кишинёв, , 15:32 — REGNUM Сотрудники полиции 12 марта не пропустили колонну протестующих, следовавших с места проведения согласованного антиправительственного митинга возле парламента Молдавии. Трансляцию ведёт пресс-служба партии «Шор».

Участники акции смогли пройти первый полицейский кордон, но их остановили, не пропустив к парламенту. На месте присутствует глава генинспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцану.

Сцену для митинга начали собирать на центральной улице столицы — проспекте Штефана чел Маре. Возглавлявшая колонную зампредседателя «Шор» Марина Таубер и остальные протестующие скандируют: «Долой полицию» и «Долой Чернэуцану».

Стоит отметить, что сотрудники полиции и ранее препятствовали проведению протестных акций в Кишинёве. 5 марта протестующих также не пропустили к парламенту республики. Молдавские СМИ сообщают, что сегодня, 12 марта, полиция усилила сопротивление, в том числе устанавливает кордоны на въезде в Кишинёв и не пропускает жителей регионов.

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