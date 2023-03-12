Глава Всемирного союза староверов: подготовка встречи папы Римского с патриархом продолжается

Москва, , 12:21 — REGNUM Подготовка встречи папы Римского Франциска с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Иерусалиме продолжается. Об этом 12 марта сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Папа Римский Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Севастьянова, понтифик считает патриарха Кирилла своим братом.

«Он мне недавно писал, что они готовят встречу в Иерусалиме, — сообщил Леонид Севастьянов. — И говорил, что считает патриарха Кирилла своим братом, что у них полное взаимопонимание».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее папа Римский Франциск заявил, что готов ехать в Киев, но только при условии, что он поедет и в Москву.