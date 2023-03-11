Папа Франциск I посчитал возможным нанести визиты в Киев и Москву, но при одном условии

Ватикан, , 23:49 — REGNUM Папа Римский Франциск I не исключил возможности посещения Москвы и Киева. Об этом он 11 марта сообщил в интервью аргентинской газете Nation.

Папа Римский Франциск I Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Франциска I, Ватикан в настоящее время не имеет конкретного плана урегулирования конфликта на Украине, но Святой престол крайне обеспокоен происходящими там событиями и поэтому предпринимает определённые дипломатические шаги.

Папа сказал, что он не может ничего сказать о возможности встречи в Ватикане президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но возможно проведение встречи представителей стран мира.

Франциск I заявил, что он готов ехать в Киев, но только при условии, что он поедет и в Москву. По мнению папы, его посещение Москвы не является невозможным.

Напомним, что 11 марта предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл обратился к мировому сообществу, в том числе и к папе Франциску I с призывом вступиться за православных на Украине и не допустить изгнания монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.

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