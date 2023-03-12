В Артёмовске российские военные заняли выгодную позицию на заводе
Марочко заявил, что российские штурмовики заняли выгодную позицию в Артёмовске
Бахмут, ДНР, 12 марта, 2023, 08:47 — ИА Регнум. В Артёмовске (ДНР) российские штурмовики заняли выгодные позиции на территории завода, 12 марта сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО
«В населённом пункте Артёмовск штурмовые группы заняли на территории «Артёмовского завода по обработке металлов» в промышленной зоне выгодные позиции», — пишет Марочко.
По его данным, это продвижение помогает российским военным контролировать перемещение частей ВСУ и создаёт хороший плацдарм для дальнейшего продвижения войск России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко проинформировал об увеличении численности ВСУ близ Артёмовска.