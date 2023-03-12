Бахмут, ДНР, 12 марта, 2023, 08:47 — ИА Регнум. В Артёмовске (ДНР) российские штурмовики заняли выгодные позиции на территории завода, 12 марта сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО

«В населённом пункте Артёмовск штурмовые группы заняли на территории «Артёмовского завода по обработке металлов» в промышленной зоне выгодные позиции», — пишет Марочко.

По его данным, это продвижение помогает российским военным контролировать перемещение частей ВСУ и создаёт хороший плацдарм для дальнейшего продвижения войск России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко проинформировал об увеличении численности ВСУ близ Артёмовска.