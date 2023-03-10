Андрей Марочко: Киев наращивает численность дислоцированной под Артёмовском группировки ВСУ

Артемовск, , 09:39 — REGNUM Вооружённые силы Украины продолжают наращивать численность группировки войск около города Артёмовска Донецкой Народной Республики. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На северо-западе и юго-западе от населенного пункта Артемовск отмечается увеличение группировки противника», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, численность группировки, а также дислоцированная под Артёмовском военная техника могут свидетельствовать о том, что ВСУ могут готовиться как к обороне, так и наступлению на указанном направлении.

Напомним, 9 марта пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил, что в Североатлантическом альянсе НАТО недооценивают ситуацию, в которую попали ВСУ в Артёмовске.