Тампа, США, 12 марта, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл 11 марта другую американскую команду «Чикаго Блэкхокс» по итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Игра завершилась со счетом 3:1. Первый период закончился ничьей (0:0), во втором и третьем лидировала «Тампа» — 1:0 и 2:1. Этой команде принесли очки Брэйден Пойнт (7-я и 60-я минуты) и Брэндон Хагел (60).

Одну шайбу за «Чикаго» забросил Тейлор Рэддиш (46). Российские хоккеисты Михаил Сергачев и Никита Кучеров, играющие за «Тампу», отметились голевыми передачами.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Такой результат был достигнут в матче с командой «Сан-Хосе Шаркс», которая проиграла со счетом 8:3.