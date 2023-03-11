Москва, 11 марта, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Минобороны РФ показало работу российских самоходных пушек «Гиацинт-С» в зоне специальной военной операции (СВО). Видеозапись опубликована в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Евгений Биятов/РИА Новости Самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С»

«В течение минуты они делают по 5–6 выстрелов по цели, после чего меняют огневые позиции», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что российские артиллеристы применяют 152-мм самоходные пушки в качестве «кочующих» орудий для ударов по огневым точкам и укрепленным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корректирование огня осуществляют разведгруппы с помощью беспилотников.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ показало кадры, на которых командир батареи с позывным Амур рассказывает, как «кочующий» расчет РСЗО «Торнадо-Г» уничтожил наблюдательный пост ВСУ.