Расчёт РСЗО «Торнадо-Г» уничтожил наблюдательный пост ВСУ
Минобороны РФ: расчет РСЗО «Торнадо-Г» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ
Москва, 11 марта, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Минобороны РФ показало кадры, на которых командир батареи с позывным Амур рассказывает, как «кочующий» расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» уничтожил наблюдательный пост Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеозапись опубликована в телеграм-канале российского оборонного ведомства.
«Для уничтожения наблюдательного поста ВСУ, обнаруженного при помощи БПЛА, был задействован расчет РСЗО «Торнадо-Г», — сказал командир с позывным Амур.
По его словам, экипаж боевой машины выдвинулся на огневую позицию и нанес поражение противнику. Корректировка огня велась расчетами беспилотников, которые осуществили разведку позиций украинских военных.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ показало кадры, на которых запечатлен момент уничтожения зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Stormer HVM производства Великобритании в зоне специальной военной операции.