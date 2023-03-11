Москва, 11 марта, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Минобороны РФ показало кадры, на которых командир батареи с позывным Амур рассказывает, как «кочующий» расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» уничтожил наблюдательный пост Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеозапись опубликована в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Цитата из видео. Командир батареи РСЗО «Торнадо-Г». Минобороны РФ. 2023. Россия Командир батареи РСЗО «Торнадо-Г» с позывным Амур

«Для уничтожения наблюдательного поста ВСУ, обнаруженного при помощи БПЛА, был задействован расчет РСЗО «Торнадо-Г», — сказал командир с позывным Амур.

По его словам, экипаж боевой машины выдвинулся на огневую позицию и нанес поражение противнику. Корректировка огня велась расчетами беспилотников, которые осуществили разведку позиций украинских военных.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ показало кадры, на которых запечатлен момент уничтожения зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Stormer HVM производства Великобритании в зоне специальной военной операции.