Брюссель, 11 марта, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Причиной конфликта между Россией и Украиной послужило расширение Североатлантического альянса на восток. Такое мнение высказал депутат Европарламента Мик Уоллес.

ИА REGNUM Этапы расширения НАТО на восток

Он подчеркнул, что большая часть формулировок «Декларации о сотрудничестве ЕС ― НАТО» расходится с реальностью, а сам Североатлантический альянс не стремится продвигать мир и безопасность.

«Расширение НАТО, вмешательство в дела Киева и провокации заложили основу для конфликта между Россией и Украиной, но ЕС отрицает это», ― написал парламентарий в Twitter.

Он также задался вопросом, «что НАТО когда-либо делало для мира?»

Как сообщало ИА REGNUM, за два месяца до начала спецоперации России на Украине президент РФ Владимир Путин заявлял, что страны Запада обещали не расширять НАТО на восток, однако нагло обманули Россию. Глава государства напомнил, что было пять волн расширения НАТО, теперь ракетные системы появляются в Польше и Румынии. Это не Россия пришла с оружием, это к ней пришли, добавил Путин.

Старший полковник Народно-освободительной армии Китая в отставке Чжоу Бо заявил, что конфликт на Украине разразился из-за того, что НАТО проигнорировало предостережения России и продолжило расширяться.