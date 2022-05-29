Пекин, , 07:49 — REGNUM Россию к спецоперации на Украине сподвигло игнорирование требований по расширению НАТО на восток. Об этом 29 мая заявил старший полковник Народно-освободительной армии Китая в отставке Чжоу Бо.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Конфликт на Украине разразился из-за того, что НАТО проигнорировала предостережения России и продолжила расширяться», — написал он колонке для South China Morning Post.

По мнению эксперта, к военному конфликту с использованием ядерного оружия может привести дальнейшая эскалация международного напряжения. НАТО должна взять на себя обязательство отказаться от нанесения первого ядерного удара по России и прекратить расширение на восток при условии отказа Москвы от права нанесения ядерного удара первой. Также необходимы переговоры о новых мерах безопасности в Европе, включая заключение договора, ограничивающего использование обычного и атомного оружия в регионе, дополнил Бо.

Ранее ИА REGNUM сообщало, посол Китая во Франции Лу Шайе считает, что конфликт на Украине родился «в результате пяти циклов расширения НАТО на восток».

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