Вашингтон, 11 марта, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Беспокойство испытывают в НАТО из-за развития в России сферы атомных подводных лодок, пишет Newsweek.

Цитата из: Минобороны РФ Атомная подводная лодка проекта 955 «Борей»

Глава изучающего военные возможности РФ на море американского исследовательского центра RMSI Майкл Петерсон заявил, что российские атомные субмарины могут оказаться как в Средиземном море, так и у берегов США. По его оценке, активность РФ в этой сфере сопоставима с той, что была в СССР во времена холодной войны.

Отмечается также, что на вооружении США есть ударные подлодки трёх классов — Virginia, Seawolf и Los Angeles. При этом у ВМС США есть только атомные подлодки, тогда как у России — ещё и многоцелевые дизель-электрические субмарины.

Издание приводит данные о том, что у ВМС США 64 субмарины, а у России эксперты насчитали 58. А с момента начала спецоперации на Украине ВМФ РФ наращивает свою группировку в Чёрном море.

По словам Петерсона, Москва обладает «не только технологией, но и доктриной и стратегией, позволяющей наносить удары по континентальной части США». Да и технологии у РФ «превосходят технологии китайцев для подводной войны».

«И у них есть доктрина, которая позволяет им использовать эти сильные стороны», — резюмирует Петерсон.