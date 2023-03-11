Вашингтон, 11 марта, 2023, 10:07 — ИА Регнум. В США ряд сенаторов, а также член американской палаты представителей демократ Адам Шифф предложили Конгрессу рассмотреть законопроект, который предполагает механизм введения санкций против граждан и организаций из Китая, которых заподозрят в военной поддержке России, пишет RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Документ позволит президенту США вводить санкции против «лиц из КНР», если он посчитает, что указанный гражданин или организация экспортировали, передавали или иным образом предоставляли материальную, финансовую, технологическую поддержку России. Санкции подразумевают блокировку собственности, запрет на въезд, аннулирование действующих виз, запрет на получение займов в американских и международных финансовых учреждениях.

Уточняется, что поводом для введения санкций может быть помощь России в приобретении баллистического или крылатого ракетного потенциала, передовых обычных вооружений, оборонных услуг или оборонной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден продлил действие санкций в отношении Ирана ещё на один год. Продление санкций объясняется угрозой безопасности, которая якобы исходит от Ирана.