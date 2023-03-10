Вашингтон, , 21:10 — REGNUM Президент США Джо Байден продлил действие санкций в отношении Ирана ещё на один год. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Белого дома.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я продляю на один год режим национального чрезвычайного положения в отношении Ирана, объявленный исполнительным указом 12 170», — заявил Байден.

Продление санкций объясняется «экстраординарной угрозой» безопасности США, которая якобы исходит от Ирана.

Напомним, американские санкции против Ирана действуют с ноября 1979 года после победы исламской революции в этой стране. Тогда США также заморозили государственные фонды и активы компаний, которые национализировала новая власть.