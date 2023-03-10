Захарова: у США не получится «не увидеть» гонения на УПЦ

Москва, , 18:57 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала в телеграм-канале на сообщение о том, что монахов Украинской православной церкви (УПЦ) Киево-Печерской лавры обязали покинуть монастырь.

«В Госдепе в курсе? Обычно соответствующий отдел американского внешнеполитического ведомства живо реагирует на факты религиозных притеснений», — прокомментировала ситуацию Захарова.

По словам представителя МИД России, у США в этот раз не получится «не увидеть» гонения на Украинскую православную церковь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александр Рудник направил расположенному там монастырю УПЦ предписание покинуть занятые здания до 29 марта.